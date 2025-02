Eletti i quattro giudici della Consulta

Il Parlamento in seduta comune ha eletto i quattro giudici mancanti della Consulta. I nomi sono quelli di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli. Il via libera è arrivato con l'intesa tra i partiti dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri tre.

A Marini sono andati 500 voti, 505 a Luciani, 503 a Cassinelli, mentre 502 alla Sandulli. Hanno ottenuto voti anche Pierantonio Zanettin (5) e Francesco Paolo Sisto (4). Le schede disperse sono state 6 e le nulle 4. Ad annunciarlo il presidente della Camera Lorenzo Fontana, accanto a lui quello del Senato, Ignazio La Russa.



