Cassinelli, avvocato e parlamentare pro-blog

Roberto Cassinelli, avvocato 69enne genovese, indicato da Forza Italia, è stato già deputato e senatore azzurro con Silvio Berlusconi in quota FI. Alle elezioni politiche del 2013 è candidato al Senato della Repubblica, in Liguria, nelle liste del Popolo della Libertà e risulta il primo dei non eletti.



Il 20 aprile 2017, in seguito alle dimissioni di Augusto Minzolini dalla carica di parlamentare, gli subentra e viene proclamato senatore per la parte residua della XVII Legislatura.

Da subito membro della Commissione Affari Esteri, dal 16 maggio fa parte della Commissione Affari Costituzionali.



Alle elezioni politiche del 2008 era stato eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Liguria, nelle liste del Popolo della Libertà, nella XVI Legislatura. Alla Camera dei Deputati è stato membro della Commissione permanente Giustizia, segretario della Giunta per le autorizzazioni e del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

La sua attività parlamentare si è concentrata prevalentemente sui temi della giustizia, delle libere professioni e del diritto delle nuove tecnologie. In particolare, ha dato vita a numerose iniziative parlamentari a difesa della libertà di espressione in rete. È stato primo firmatario e relatore della riforma dell'ordinamento forense. Nella XVII legislatura presenta una mozione sull'ipotesi di rimozione delle statue di Cristoforo Colombo.



Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 viene candidato per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale della Liguria in seconda posizione dietro a Rita dalla Chiesa, ma non viene rieletto.



