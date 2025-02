Question time con i ministri Ciriani, Tajani, Piantedosi e Foti

Si svolge oggi, mercoledì 12 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.



Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni sulle iniziative, anche in sede europea ed internazionale, a tutela della libertà di comunicazione e informazione, in relazione alla recente vicenda dell'utilizzo di programmi informatici "spia" a danno di giornalisti e attivisti della società civile (Graziano - PD-IDP); sulla recente vicenda dell'utilizzo di programmi informatici "spia", in particolare al fine di tutelare giornalisti, attivisti e membri della società civile (Silvestri - M5S).



Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni in merito a recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America sulle prospettive per la Striscia di Gaza e per la popolazione palestinese ivi residente (Bonelli - AVS); sulle iniziative volte a promuovere la stabilità e il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali (Marrocco - FI-PPE).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere, con riferimento alle prossime consultazioni referendarie, la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini, anche attraverso l'introduzione della possibilità di votare presso il domicilio per i cosiddetti fuori sede (Magi - Misto-+Europa); sulle iniziative normative per garantire, già a partire dalle prossime consultazioni referendarie, l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza per coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneo domicilio in una regione diversa (Richetti - AZ-PER-RE); sull'attuazione del Protocollo con l'Albania in materia migratoria, con particolare riferimento all'ipotesi di trasformare i centri già esistenti in centri di permanenza per il rimpatrio (Faraone - IV-C-RE).



Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per accelerare la realizzazione dei progetti del Pnrr e per il rinnovamento strutturale del Paese (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sullo stato di attuazione degli interventi nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo (Bignami - FDI); sulle iniziative, anche in sede europea, volte ad assicurare, nell'ambito del processo di transizione ecologica, la compatibilità finanziaria delle misure e la tutela delle filiere produttive (Giglio Vigna - Lega).



