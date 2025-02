Conte, da Meloni una guerra santa contro i magistrati

"Di fronte alle sofferenze sociali, alle famiglie in difficoltà e alle imprese che stanno perdendo competitività noi che facciamo? Parliamo di invio delle armi, parliamo della guerra ai magistrati che sono brutti e cattivi.

Dopo la maxi operazione ieri a Palermo, Meloni ringrazia i carabinieri e in generale le forse dell'ordine, tutti quanti meno che i magistrati perchè sono brutti, sporchi e cattivi come Lo Voi che manda una comunicazione come l'ha mandata a me più volte. Io quando lo avuta sono andato dai magistrati mettendomi a disposizione, se poi c'è qualcosa da nascondere o profili di opacità a quel punto spari un video per fare una guerra santa ai magistrati". Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte, ad Agorà su Raitre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA