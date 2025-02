Valditara a Nordio: arresto in flagranza per chi aggredisce i professori

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha proposto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di estendere la misura dell'arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico. "Stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il Governo e il Ministro dell'Istruzione sono accanto ai docenti e al personale tutto che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni", ha detto Valditara che ha telefonato al dirigente scolastico Negro per informarsi sulle condizioni di salute del professor Sergio Manni, aggredito nei giorni scorsi a Casarano da un genitore su esortazione del figlio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA