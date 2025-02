"Uno è innocente fino a quando non è condannato in tre gradi di giudizio. Non vedo perchè uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio" ha dichiarato Matteo Salvini, a margine del sopralluogo presso le aree dell'ex Scalo di Porta Romana a Milano, rispondendo a una domanda sulla mozione di sfiducia al Ministro Santanché.



