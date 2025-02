Meloni: "I boss contro me e il governo, siamo sulla strada giusta"

"Ho letto le intercettazioni pubblicate da La Repubblica, in cui alcuni boss si scagliano contro di me e il Governo italiano per non aver allentato il carcere duro ai mafiosi. Un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta. Il nostro impegno nella lotta alla mafia è totale. Il 41 bis e l'ergastolo ostativo restano capisaldi imprescindibili. Nessun cedimento alla criminalità organizzata finché saremo noi a governare l'Italia". Lo scrive su Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA