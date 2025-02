Mattarella: 'Da Tito spietata violenza contro gli italiani, sulle foibe ci fu un occultamento della storia'

"Nelle zone del confine orientale, dopo l'oppressione fascista, responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave, e la barbara occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla celebrazione del "Giorno del Ricordo".

Per questo motivo, ha sottolineato Mattarella, "ben presto, sotto minaccia e dopo una seconda ondate di violenze, i nostri concittadini di Istria, Dalmazia, Fiume, furono messi di fronte al drammatico dilemma: assimilarsi, disconoscendo le proprie radici, la lingua, i costumi, la religione, la cultura. Oppure andare via, perdendo beni, casa, lavoro, le terre in cui erano nati. In grande maggioranza scelsero di non rinunciare alla loro italianità e, di fatto, alle libertà, di pensiero, di culto, di parola. In trecentomila - uomini, donne, anziani, bambini - radunate poche cose, presero la triste via dell'esodo".

La triste vicenda degli esuli, ha proseguito il capo dello Stato, "fu sottovalutata e, talvolta, persino, disconosciuta. L'istituzione del Giorno del Ricordo, votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano, ha contribuito a riconnettere alla storia italiana quel capitolo tragico e trascurato, a volte persino colpevolmente rimosso. Troppo a lungo "foiba" e "infoibare" furono sinonimi di occultamento della storia".

Mattarella ha quindi condannato i recenti atti vandalici alla foiba di Basovizza, sostenendo che "nessuna squallida provocazione può ridurne ricordo e dura condanna" perché "di quella stagione, contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi, sparizioni, le foibe restano il simbolo più tetro".

"La guerra porta sempre con sé conseguenze terribili: lutto, dolore, devastazione - ha aggiunto il presidente della Repubblica - Era stato così durante la Prima Guerra Mondiale, durante la quale furono immolati, in una ostinata e crudele guerra di trincea, milioni di giovani d'entrambe le parti. Ma quella lezione sanguinosa non aveva, purtroppo, indotto a cambiare. Perché ancor più disumani furono gli eventi del secondo conflitto mondiale, dove allo scontro tra eserciti di nazioni che si erano dichiarate nemiche, si sovrappose il virus micidiale delle ideologie totalitarie, della sopraffazione etnica, del nazionalismo aggressivo, del razzismo, che si accanì con crudeltà contro le popolazioni civili, specialmente contro i gruppi che venivano definiti minoranze".

Mattarella ha quindi ammonito che "la memoria delle vittime deve essere preservata e onorata. Naturalmente - dopo tanti decenni e in condizioni storiche e politiche profondamente mutate - perderebbe il suo valore autentico se fosse asservita alla ripresa di divisioni o di rancori". E ha invitato a seguire il "forte ammonimento per la pacificazione e la riconciliazione" che viene dalle testimonianze dei testimoni di quella tragedia.

L'intervento del presidente della Repubblica ha concluso la celebrazione del Giorno del ricordo che si è tenuta al Quirinale. All'evento hanno partecipato diversi componenti del governo, fra i quali la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, che ha tenuto un discorso, i ministri degli Interni Matteo Piantedosi, dello Sport Andrea Abodi e della Cultura Alessandro Giuli, oltre al presidente del Senato Ignazio La Russa e al vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Sui social, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che "nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e a tutti coloro che subirono la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L'Italia non dimentica".

Il ministro dell''Interno Matteo Piantedosi sottolinea a sua volta che "oggi, nel Giorno del Ricordo, l'Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. È un dovere istituzionale e morale commemorare chi ha sofferto e ha pagato con la vita o con l'esilio il prezzo dell'odio e dell'intolleranza. Questa giornata non è solo un momento di memoria, ma un impegno a preservare la verità storica e a trasmetterla alle future generazioni. Il dramma delle foibe e le sofferenze di chi fu costretto a lasciare la propria terra sono ferite che appartengono all'intera Nazione e che non possono essere dimenticate."

"In migliaia trucidati nelle foibe, centinaia di migliaia costretti all'esodo, colpevoli solo di essere italiani. Per anni, una certa sinistra ha negato, minimizzato, giustificato. Ancora oggi, qualcuno tenta di riscrivere la storia, tra vergognosi oltraggi e atti di vandalismo, ma la memoria di quegli innocenti non può essere cancellata". Lo scrive sui social il vicepremier, Matteo Salvini, pubblicando un'immagine con la scritta "La loro colpa? Essere italiani". "Il ricordo è un dovere, la verità è un diritto - prosegue -. Onoriamo oggi e sempre i nostri connazionali vittime di una delle più grandi tragedie del '900, perché senza memoria non c'è giustizia".

Alla foiba di Basovizza cancellate le scritte

Sono state cancellate le scritte oltraggiose tracciate nella notte tra venerdì e sabato all'ingresso della foiba di Basovizza, dove stamani si tiene la cerimonia solenne nel Giorno del Ricordo. L'accesso al monumento nazionale è presidiato dalle forze dell'ordine, presenti in gran numero. A un'ora dall'inizio delle celebrazioni sono numerosi i partecipanti giunti sul posto, tra scolaresche, cittadini e rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Due delle tre scritte sono state ricoperte con vernice bianca; una, quella lasciata sotto all'indicazione 'Foiba di Basovizza', ("è un pozzo"), è stata parzialmente rimossa e resa illeggibile. Alla cerimonia è atteso anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

