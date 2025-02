Il sondaggio Youtrend, il 71% degli intervistati è per le dimissioni di Santanchè

Secondo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky tg24, il 71% della popolazione italiana è favorevole alle dimissioni della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rinviata a giudizio a gennaio con l'accusa di falso in bilancio nell'inchiesta Visibilia. Il 17% degli intervistati è contrario, mentre il 12% non si è espresso.

Dal sondaggio è emerso anche che sono soprattutto gli elettori dei partiti di opposizione a chiedere un passo indietro di Santanchè, anche se la richiesta è trasversale. In particolare, ritiene che le dimissioni della ministra siano opportune: il 58% degli elettori di Fratelli d'Italia, il 64% di quelli della Lega, il 63% di quelli di Forza Italia/Noi Moderati, l'89% di chi vota Pd, il 78% degli elettori del Movimento 5 stelle e il 95% degli elettori di Avs.



Si tratta di un sondaggio svolto con metodologia Caei tra il 6 e il 7 febbraio scorso su un campione di 804 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, e sentiti per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine di errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

