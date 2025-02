Discussione su Santanché, scranni di Montecitorio deserti: in Aula pochi i deputati della maggioranza

In corso in Aula alla Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanché. Il dibattito dovrebbe durare circa un'ora. Il voto ci sarà in altra seduta. La ministra è presente in Aula. Accanto lei i ministri Nello Musumeci e Luca Ciriani e la sottosegretaria Vannia Gava. Ci sono anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte in Aula alla Camera.

Gli scranni di Montecitorio sono vistosamente deserti. Sono una decina i deputati di FdI presenti in Aula alla Camera per la discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanché, tra cui il vicecapogruppo Alfredo Antoniozzi e il questore della Camera, Paolo Trancassini, i primi ad entrare in Aula. Degli altri gruppi di maggioranza non è presente invece alcun deputato, circostanza questa sottolineata dagli interventi dei parlamentari delle opposizioni che sostengono la mozione di sfiducia. Loro infatti sostengono che queste assenze dimostrano la divisione che c'è nella maggioranza. "Qui a sostenerla in Aula, signora ministra, sono presenti solo pochi martiri di Fdi" ha ironizzato Federico Gianassi del Pd.

Per gli altri gruppi di opposizione sono presenti anche altri parlamentari.

Sette gli iscritti a parlare, tutti di M5s, Pd e Avs. Nessuno della maggioranza, come previsto, interverrà. Ad illustrare il testo la pentastellata Vittoria Baldino e poi a seguire Federico Gianassi del Pd, Filiberto Zaratti di Avs e poi Andrea Quartini (M5s), Toni Ricciardi (Pd), Enrico Cappelletti (M5s) e Francesco Silvestri (M5s).

"Uno è innocente fino a quando non è condannato in tre gradi di giudizio. Non vedo perchè uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio" ha dichiarato Matteo Salvini, a margine del sopralluogo presso le aree dell'ex Scalo di Porta Romana a Milano, rispondendo a una domanda sulla mozione di sfiducia al Ministro Santanché.

"Oggi arriva in Aula la sfiducia alla Santanché. La voteremo, perché crediamo che non possa essere ministra e che non sarebbe mai dovuto diventarla. Eppure la sfiducia verrà respinta e il governo uscirà rafforzato dal voto del Parlamento, potendo respingere ogni richiesta di dimissione presente e futura. Non è questo il modo di fare opposizione". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda.

