Santanchè alla Bit: 'Non sono preoccupata per l'udienza, lavoro tranquillamente'

"No, non sono assolutamente preoccupata, assolutamente". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della sua visita alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene alla Fiera di Milano a Rho, rispondendo a chi le ha chiesto se è preoccupata per l'udienza di fine marzo. "Come vede sto lavorando tranquillamente - ha risposto al cronista che le ha fatto la domanda -. Io rispondo a tutto, sono qua, lavoro e porto avanti le attività del ministro".

"Il turismo sta andando bene, non abbiamo ancora il consuntivo del 2024, però abbiamo un tendenziale che conferma e supera i dati del 2023" ha aggiunto Santanchè. "È stato un buon anno anche il 2024 per il turismo, c'è un dato che mi interessa particolarmente, che è quello del mese di novembre, con un +11% rispetto all'anno precedente - ha aggiunto -, perché vuol dire che le politiche che abbiamo messo in atto per destagionalizzare, che è una parola chiave del successo, stanno funzionando". "L'overtourism non riguarda l'Italia, ci sono delle città che sono soprattutto le nostre città d'arte interessate, dobbiamo mettere al centro il fatto che l'Italia è una nazione di qualità e non di quantità" ha sottolineato la ministra. "La sfida si vince sui servizi, aumentare i servizi nel settore del turismo per avere sempre più qualità, e non puntare solo sulla quantità", ha concluso.

Video Alla BIT Santanche' suona la campana della speranza e balla con Pulcinella

