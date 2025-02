Salvini: 'Le chat FdI sono vecchie, anche Giorgia non la pensa così'

"Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia". Lo afferma in una lunga intervista sul Tempo il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini riferendosi alle chat interne di FdI pubblicate dal Fatto Quotidiano, con commenti poco lusinghieri su di lui e sul suo partito.

"Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose - aggiunge - però si tratta di battute scritte in un'altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo".

Parlando del piano Trump per Gaza afferma: "E' interesse degli stessi palestinesi il totale sradicamento del terrorismo. Penso che Trump sia l'unico leader in grado di portare pace in Medio Oriente e in Ucraina. Abbiamo il dovere di guardare con interesse alle sue proposte e mi auguro che la sua idea per risollevare Gaza possa concretizzarsi".

"Se è davvero esportabile il Modello Maga in Europa, nella sua declinazione Mega, Make Europe Great Again? Certamente sì. Vogliamo rafforzare il progetto politico di chi vuole un'Europa più concreta. Come fatto da Trump, Bruxelles dovrebbe immediatamente bloccare l'estremismo green che vorrebbe imporre solo auto elettriche dal 2035. Su questo e su altri temi come l'immigrazione vogliamo dare la sveglia a Bruxelles".

Rispetto alle ingerenze di Musk denunciate dalla sinistra, Salvini poi afferma: "Hanno tollerato e accettato sostegno finanziario da personaggi come Soros e tifano per organizzazioni straniere che portano immigrati in Italia. Musk ha il diritto di esprimere opinioni, il problema è che non è allineato al politicamente corretto".

Quanto al rapporto in Ue con Conservatori e Popolari il dialogo è "assolutamente possibile. Noi in Italia abbiamo avuto un grande maestro, Berlusconi. Dobbiamo ricordare la sua capacità di allargare la coalizione pur di battere le sinistre".

Infine, Salvini dice la sua sul caso Almasri: "Mi fido dei miei colleghi di governo. La sinistra ha spalancato i porti all'arrivo di centinaia di migliaia di clandestini, non credo possa dare lezioni a un governo che espelle i delinquenti. E ricordo che è la stessa sinistra che mi voleva in galera per aver difeso i confini. La riforma della giustizia? Mi auguro che l'Anm abbassi i toni".



