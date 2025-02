Scintille Giuli-opposizioni, ringrazio anche chi non lo merita

Scintille in Aula alla Camera quando il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha preso la parola, dopo il presidente della commissione e relatore del provvedimento, Federico Mollicone per i ringraziamenti sul decreto cultura. "Ringrazio quest'Aula - ha detto Giuli - ringrazio la maggioranza in particolare che mi ha sostenuto in questo lavoro straordinario sia in commissione che qui". "Credo - ha proseguito - che sia il caso di guardare il lato positivo che va oltre le critiche più che legittime emerse in questa occasione: la parola Olivetti non risuonava in questo Parlamento da tanti anni, da tanti decenni...". Parole che sono state accolte dai 'buu' e dalle proteste dai banchi del centrosinistra. "Per le polemiche - ha detto il ministro - ci rivedremo nelle sedi opportune". E ha concluso: "grazie anche a chi non sempre merita del tutto i ringraziamenti o sceglie di non riceverli".



