Renzi: 'Nelle chat di Fdi Salvini è il ministro bimbominkia. Oggi si dimette lui o Fazzolari?'

"Apprendiamo che nelle chat di Fratelli d'Italia, il senatore Matteo Salvini viene definito 'ministro bimbominkia'. E sapete chi lo chiama così? Membri del governo Meloni, quello in cui il bimbominkia è vicepremier. Questa è l'Italia oggi: un Paese che è governato dai bimbominkia e da persone senza onore per loro stessa ammissione. Chi si dimette oggi? Salvini o Fazzolari? O, meglio, tutti e due?". Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi a proposito dell'anticipazione del libro sulle chat di Fratelli d'Italia pubblicata dal 'Fatto quotidiano'.

Fra le conversazioni interne ai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia tra il 2018 e il 2024, ricostruite dal giornalista Giacomo Salvini, anche una dell'11 dicembre 2018, quando il leader della Lega va in Israele e apre uno scontro diplomatico con il Libano definendo i componenti di Hezbollah "terroristi islamici". Giovanbattista Fazzolari, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, commenta in chat: "Il ministro bimbominkia colpisce ancora". Il 10 febbraio 2020 esce sulla stampa un retroscena a cui viene attribuito a Matteo Salvini questa frase: "Meloni rischia la sindrome di Fini". "Che vergogna", la reazione nella chat interna della leader di FdI che, mentre si scatena un dibattito interno, dà la linea: "Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore".

