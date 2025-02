La cagnolina Puggy di Biancofiore 'debutta' al Senato

La cagnolina Puggy, della senatrice Michaela Biancofiore, è entrata per la prima volta al Senato con la 'benedizione' del regolamento di Palazzo Madama.

Il documento, in vigore dal 31 gennaio, autorizza i parlamentari e i loro collaboratori e i dipendenti del Senato, a portare nei propri uffici - e solo lì - i propri animali. E così l'inseparabile Puggy, un carlino di 12 anni, è la prima ad aver passato la giornata insieme alla sua 'umana', al lavoro nella Camera alta della repubblica.



"Puggy è stata buonissima lì, com'è sempre - racconta la senatrice all'Ansa - Lei non sa cosa significa mordere, è una specie di pelouche e viaggia in tutto il mondo. Ha il tesserino internazionale ed è in regola con tutte le certificazioni". Per Puggy in realtà è la seconda volta in quell'ufficio: "L'avevo portata qui a giugno in occasione della giornata mondiale del cane in ufficio", precisa la senatrice che guida il gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Maie.

Stavolta, però, il suo ingresso è in piena regola. "Io ringrazio ancora il collegio dei senatori questori che hanno varato questo regolamento - rimarca Biancofiore - e ringrazio il presidente La Russa perché finalmente il Palazzo si adegua a quello che è il sentimento generale degli italiani che sempre più spesso hanno a cuore il proprio animale domestico e preferiscono averlo accanto".

La senatrice sottolinea che ormai l'apertura agli animali di affezione - questo il termine tecnico - è sdoganata in molti luoghi di lavoro: "Succede già in parecchie grandi aziende come Unicredit o Lavazza e negli uffici di tanti comuni italiani come a Verona, a Cremona, Milano. Gli animali possono accedere nelle corsie degli ospedali e nelle rsa. Perché non dovrebbero entrare qui? Oltretutto proprio nei palazzi legislativi che sono proprio quelli delle istituzioni che fanno le leggi anche sugli animali". E conclude: "Credo che il segnale dato al Paese dal presidente La Russa, e in generale dal Senato, è che si può colmare la distanza tra il paese reale e le istituzioni".





