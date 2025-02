Il 14/2 nasce costituente Rete 600 dei sindaci cattolici

Circa 600 sindaci, amministratori comunali e regionali cattolici sono attesi a Roma il 14 e 15 febbraio, per dar vita alla Costituente della Rete degli amministratori locali cattolici, nata informalmente a luglio a Trieste alle Settimane Sociali dei cattolici italiani, e finora chiamata "rete di Trieste". All'appuntamento interverrà mons Luigi Renna, presidente della Commissione della Cei per i problemi sociali, nonché Ernesto Maria Ruffini, e le principali associazioni cattoliche. Ad annunciare l'iniziativa è Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli, e promotore della Rete. All'appuntamento di Roma - che si svolgerà dal pomeriggio del 14 sino a tutta la mattina del 15 - racconta Russo,, saranno presenti anche rappresentanti delle principali associazioni cattoliche come Azione cattolica, Acli, Agesci, Cl, Sant'Egidio, Focolari, Rinnovamento dello Spirito e Mcl, hanno finora aderito non solo amministratori locali, ma anche formatori delle diocesi. "Molti stanno riscoprendo la voglia di partecipazione alla politica, ma hanno meno difficoltà a rapportarsi con la nostra realtà che con altre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA