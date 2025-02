Floridia: 'Convocazione straordinaria della Vigilanza Rai'

"Ho ricevuto la lettera delle forze di opposizione in commissione di Vigilanza e prendo atto della legittimità della loro richiesta. Ho più volte io stessa denunciato che lo stallo della commissione sta creando un vulnus democratico che non è più possibile tollerare, soprattutto per una istituzione di garanzia come quella che presiedo. Per questo motivo, nel pieno rispetto del regolamento che prevede una norma ad hoc a tutela delle minoranze, procederò alla convocazione straordinaria della commissione di Vigilanza, per la quale è sufficiente la richiesta anche delle sole opposizioni". Così la presidente Barbara Floridia.

"La situazione di stallo totale in cui la commissione di Vigilanza versa da oltre quattro mesi a causa del ricatto imposto dalla maggioranza - hanno scritto gli esponenti di M5S, AVS, PD e IV in Vigilanza Rai -, che pretende che le opposizioni votino come presidente della Rai la loro candidata e impedisce a una istituzione di garanzia di svolgere ogni sua attività, non può proseguire oltre".

"Come esponenti di opposizione in commissione di Vigilanza - scrivono - in questi mesi abbiamo sollecitato sulla situazione i presidenti di Camera e Senato, e altrettanto ha fatto la presidente Barbara Floridia, di cui abbiamo apprezzato anche gli sforzi per mantenere un dialogo proficuo tra forze di maggioranza e opposizione. Prendiamo atto però che tutto ciò non ha sin qui prodotto alcun esito. Per questo abbiamo inviato una lettera alla presidente Barbara Floridia per richiedere una convocazione urgente e non più procrastinabile della commissione. La Vigilanza Rai - concludono - non può più restare ostaggio della maggioranza: chiediamo la convocazione della commissione per la ripresa immediata dei lavori".

