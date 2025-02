"Riteniamo che il tema dell'immunità non sia una priorità perché per reintrodurlo servirebbe una modifica costituzionale e visto che ci sono dei tempi molto più lunghi in questo momento non crediamo che sia necessario andare in quella direzione". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ospite al programma Start di Sky Tg24.



