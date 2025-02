Il governo attacca su Almasri, Nordio: 'Un pasticcio dall'Aia'. Le opposizioni: 'Venga Meloni'

12:37

"Il ruolo del ministro non è semplicemente quello di un organo di transito delle richieste - ha spiegato il ministro Nordio -: è un organo politico che deve meditare sul contenuto di queste richieste in funzione di un eventuale contatto con altri ministeri e funzioni organo dello Stato. Non faccio da passacarte, ho il potere di interloquire con altri organi dello Stato in caso di necessità e questa necessità si presentava eccome. Inoltre serve valutare la "coerenza delle conclusioni cui perviene la decisione della Cpi". Questa coerenza manca completamente e quell'atto era nullo, in lingua inglese senza essere tradotto e con vari allegati in lingua araba".

"L'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto": dopo questo breve passaggio le opposizioni in Aula hanno rumoreggiato per contestare questa sottolineatura, tanto che è dovuto intervenire il presidente Lorenzo Fontana. Al discorso del ministro avevano invece applaudito precedentemente dai banchi della maggioranza.