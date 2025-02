Il caso Almasri, Nordio e Piantedosi in Aula

11:00

"La presidente del Consiglio ha mentito agli italiani quando ha fornito una ricostruzione falsa, sostenendo che il governo non ha e non ha avuto alcuna alcuna responsabilità nella scarcerazione e nella espulsione del comandante libico Almasri. Tutto questo rende il governo pesantemente responsabile politicamente", ha detto a Omnibus su La7 il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Il governo non poteva non sapere: è stato informato del mandato di arresto spiccato il 18 gennaio, è stato informato dell'esecuzione dell'arresto il 19 e il ministro Nordio ha dormito sonni ingiustificati e irresponsabili. C'è anche una responsabilità quota parte della Corte d'Appello. Quella persona doveva essere consegnata alla Corte Penale Internazionale: questo sì che era un atto dovuto. La maggioranza e il governo ci hanno richiamati al primato della politica: ecco, il primato della politica dimostra che la responsabilità è politica. Non c'entra nulla lo scontro con la magistratura, tant'è vero che la magistratura, la Corte d'appello, in questo è stata esecutrice supina della volontà politica del governo", ha concluso Magi.