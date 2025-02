Basilicata: si va verso l'introduzione di tre sottosegretari

Come annunciato a inizio legislatura dal presidente della Giunta lucana, Vito Bardi (rieletto a marzo 2024 alla guida di una coalizione di centrodestra), anche in Basilicata si va verso l'introduzione della figura dei sottosegretari regionali.

Oggi, infatti, la prima Commissione consiliare permanente ha approvato, a maggioranza, con i voti favore del centrodestra e quelli contrari del centrosinistra, una modifica allo Statuto regionale che attribuisce al presidente della Giunta "la facoltà di nominare fino a tre sottosegretari scelti tra i consiglieri regionali". In Basilicata il Consiglio regionale è composto da 20 persone, la Giunta da sei (compreso il governatore Bardi). Il provvedimento esaminato oggi in Commissione ora passerà al Consiglio per la definitiva approvazione.



