L'Aisi e le carte divulgate, faro del Copasir sul caso Caputi

Sugli accessi dell'Aisi alla banca dati Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, c'è stato un confronto durato un'ora e mezza al Copasir, che ha ascoltato l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. La documentazione è stata divulgata - con disappunto dell'intelligence - perchè la procura di Roma l'ha inserita negli atti messi a disposizione dei legali dei giornalisti del Domani, indagati in seguito ad una denuncia di Caputi dopo una serie di articoli pubblicati dal quotidiano sul suo conto. Il Copasir potrebbe approfondire questo aspetto con ulteriori audizioni sul caso; non escluso che possa essere sentito il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.

Mantovano ha svolto, a quanto si apprende, una relazione dettagliata spiegando le motivazioni che hanno determinato gli accessi alla banca dati da parte di agenti dell'Aisi in tre occasioni nel 2023: il 23 gennaio, il 4 settembre ed il 25 settembre. Era stato il procuratore Lo Voi a scrivere all'allora direttore del Dis, Elisabetta Belloni, per chiedere conto degli accessi, scoperti dagli inquirenti nel corso dell'indagine avviata - dopo la denuncia di Caputi - per capire da dove fossero uscite le informazioni in possesso dei giornalisti del Domani. La risposta arriva il 26 luglio sotto forma di un documento firmato dal direttore dell'Aisi, Bruno Valensise. Il primo accesso, viene indicato, è nato perchè alcuni 'target' seguiti dal servizio, impegnati nella progettazione di un rigassificatore al Sud, volevano avvicinare Caputi; l'interrogazione del 4 settembre fa riferimento all'accertamento di una parentela tra la moglie di Caputi e la moglie di "un soggetto attenzionato dall'Agenzia"; quella del 25 settembre, infine, riguardava l'incontro di "alcuni individui attenzionati" con il capo di Gabinetto sul piano strategico nazionale sull'idrogeno.

Un documento riservato, quello dell'Aisi, che non avrebbe dovuto essere pubblicato su un giornale. Disattenzione o prassi non perfettamente calibrata? Su questo aspetto il Copasir potrebbe decidere di avviare un'analisi.

Ma c'è un'altra vicenda giudiziaria che coinvolge l'intelligence: le inchieste, collegate, delle procure di Milano e Roma rispettivamente su Equalize e Squadra Fiore, gruppi che trafficavano informazioni riservate. E' stato l'hacker Samuele Calamucci - indagato insieme all'ex carabiniere Carmine Gallo - sentito dai pm romani lo scorso 20 gennaio, a sostenere che il vicedirettore dell'Aisi, Carlo De Donno è il capo della Squadra Fiore, secondo quanto riportato dal Fatto. Secca la smentita di De Donno: "ho già dato mandato ai miei legali - ha fatto sapere il generale - di procedere giudiziariamente nei confronti di Samuele Calamucci", del Fatto che "ne ha riportato le dichiarazioni" e dei "pubblici ufficiali che hanno favorito la fuoriuscita di notizie contenute in un atto giudiziario secretato". Il legale del generale ha presentato oggi in procura a Roma una denuncia-querela per calunnia "in merito alle dichiarazioni rese nei confronti del mio assistito da Samuele Calamucci, così come diffuse oggi da Il Fatto Quotidiano".





