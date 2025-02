Conte, la legge è uguale per tutti, di più per un premier

Da presidente del consiglio "non mi sono mai sentito sopra la legge. Significa sentirsi un intoccabile. Non lo possiamo consentire. La legge è uguale per tutti. Soprattutto, anzi più, per il Presidente del Consiglio".

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti, su Rai Uno. "Questi sono due avvisi firmati Lo Voi" ha poi aggiunto mostrandoli. "Uno mi è arrivato nel 2023, l'altro addirittura più recente. nel 2024. Il primo è arrivato durante il periodo Covid-19. Io sono stato presidente del consiglio. Non mi sarei mai permesso di fare un video" come Meloni "per scagliarmi contro un magistrato che fa il suo dovere, un atto dovuto".



