"Non abbiamo mai parlato" di tornare all'immunità parlamentare del 1993, "ma potrebbe anche essere un'idea, ancora non ne abbiamo parlato noi" di Forza Italia. "Io personalmente non sono contrario, sarebbe da discutere e vedere in che termini, bisognerebbe vedere per quali reati e per cosa". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani.



