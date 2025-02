Schlein, il modello Albania è un disastro, ora è chiaro

"Mi sembra che anche Giorgia Meloni abbia smesso di presentare quello dell'Albania come un modello. L'ultima volta che eravamo qua ricorderete che faceva i bilaterali per spiegare le magnifiche sorti e progressive di questo modello. Oggi invece è chiaro che è un disastro, è un fallimento, è inumano dal punto di vista del rispetto dei diritti delle persone ed è uno spreco ingente di risorse degli italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando alla stampa al termine dell'incontro dei Socialisti Ue a Bruxelles.

"Lo citavo l'altro giorno quando c'è stato un ennesimo caso di cronaca molto preoccupante. È stato ucciso un ragazzo molto giovane, 19 anni, davanti alla stazione di Tortona per un monopattino. Allora magari invece che mandare centinaia di esponenti delle forze dell'ordine a badare ad una prigione vuota in Albania, si mandino dove manca organico", ha aggiunto Schlein.



