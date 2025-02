Visite guidate del Fai nei sotterranei del Senato alla scoperta dello Stagnum Agrippae

Visite guidate, curate della delegazione del Fai di Roma, per la prima volta e con il patrocinio del Senato, nei sotterranei di Palazzo Madama per mostrare i resti dello Stagnum Agrippae.

Si tratta del bacino artificiale fatto costruire da Agrippa, genero dell'imperatore Augusto, accanto al suo complesso termale. Le visite sono cominciate oggi dalle 9.30 alle 18.

Il racconto per immagini di #SenatoTV dell'apertura straordinaria di oggi, sabato #1febbraio, per le visite guidate del @FAI_delRoma, dello #StagnumAgrippae, scoperto nel 1982 durante i lavori per la costruzione di un passaggio sotterraneo tra #PalazzoMadama e #PalazzoCenci pic.twitter.com/xZPrkB7zFb