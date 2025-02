"Arriveranno nei prossimi giorni i primi dati: nel primo mese dell'entrata in vigore ci sono stati 508 incidenti in meno, 43 morti in meno registrati da polizia e carabinieri". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui primi effetti del nuovo codice della strada. Salvini è intervenuto in video collegamento un convegno sulla mobilità a Milano.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA