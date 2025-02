Il Papa, nel mondo tanto male, distinguiamo chi è diverso

"Anche se nel mondo c'è tanto male, noi possiamo distinguere chi è diverso: la sua grandezza, che coincide spesso con la piccolezza, ci conquista".

Lo ha detto il Papa nell'udienza giubilare sottolineando che "la misericordia cambia il cuore".

"Il Giubileo è per le persone e per la terra un nuovo inizio; è un tempo - ha sottolineato Papa Francesco - in cui tutto va ripensato dentro il sogno di Dio. E sappiamo che la parola 'conversione' indica un cambiamento di direzione. Tutto si può vedere, finalmente, da un'altra prospettiva e così anche i nostri passi vanno verso mete nuove. Così sorge la speranza he mai delude".

Invece "un io troppo sicuro, un io troppo orgoglioso ci impedisce di riconoscere Gesù Risorto: anche oggi, infatti, il suo aspetto è quello di persone comuni che rimangono facilmente alle nostre spalle. Persino quando piangiamo e ci disperiamo, lo lasciamo alle spalle".

Papa Francesco ha infine invitato ad avere "un atteggiamento coraggioso nella vita" perché "è brutto lasciare la sedia vuota". "Ognuno può dire: io ho un posto, io ho un nome, io ho una missione", ha concluso il Papa.



