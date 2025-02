FdI, Santanché: 'Avanti uniti per traguardi più ambiziosi'

"Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi". L'ha scritto su X Daniela Santanché, ministra del Turismo ed esponente di Fratelli d'Italia, postando alcune sue foto alla Direzione del partito in corso a Roma, seduta accanto al ministro Tommaso Foti e in un'altra foto, mentre parla con Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI, nel centro congressi dove si sta svolgendo la riunione.

"La fiducia la esprime il Parlamento, la fiducia di Fratelli d'Italia per il lavoro di Santanchè non è mai venuta meno", afferma il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, interpellato sulla ministra del Turismo ed esponente di FdI, a margine della direzione nazionale del partito in corso a Roma. E ha aggiunto: "Santanchè è un ottimo ministro che dal punto di vista del suo operato credo sia impeccabile, quindi sul suo operato da ministro nessuno ha mai avuto un dubbio''. Poi rispetto alle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che crede che la ministra debba fare una valutazione sul proprio futuro al governo, Donzelli ha commentato: "Visto che sono anche amici e visto anche il ruolo di La Russa, penso che non spetti a me smentirlo''.



