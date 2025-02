Almasri, legale presenta esposto contro Lo Voi e Li Gotti

L'avvocato Luigi Mele ha presentato un esposto a Roma contro il suo collega Luigi Li Gotti e il procuratore capitolino Francesco Lo Voi, in merito alla vicenda Almasri e all'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei vertici di governo. La notizia è stata anticipata oggi dal Messaggero. Nella sua denuncia Mele ipotizza per Li Gotti i reati di calunnia aggravata, attentato contro organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni. Nei confronti di Lo Voi, invece, l'ipotesi è di omissione di atti d'ufficio aggravata e oltraggio a un corpo politico.

Mele ha chiesto la trasmissione della sua denuncia alla Procura di Perugia, la sede competente per le questioni che riguardano i magistrati del distretto di Roma, dove al momento non risulta ancora nulla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA