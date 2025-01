Il Papa,ascoltiamo il dolore di cerca chiarezza su sue nozze

La riforma delle procedure per accertare la nullità del matrimonio punta ad accelerare i processi e non a favorire la stessa nullità. Lo ha sottolineato oggi Papa Francesco all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana.

"Ho sollecitato l'inserimento dell'attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell'esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano.

Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via", ha proseguito il Papa ricordando la riforma da lui voluta nel 2014.

"Inoltre, è importante che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati". Il Papa ha proseguito: "Ha guidato la riforma, e deve guidare la sua applicazione, la preoccupazione della salvezza delle anime. Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un'importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada".

Francesco sottolinea che "lo scopo del processo non è quello di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità". Ma chiarisce che "la recente riforma ha voluto favorire non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio".

"I coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell'indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull'esistenza o meno di un valido matrimonio - ha concluso rivolto ai giudici della Rota - è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale".



