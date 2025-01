Consiglieri Csm di centrodestra, 'aprire una pratica disciplinare per Lo Voi'

I consiglieri laici del centrodestra del Consiglio superiore della magistratura chiedono al comitato di presidenza con un documento l'apertura di una pratica in prima Commissione per individuare "eventuali profili disciplinari, in relazione alle modalità e tempi" dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei vertici di governo da parte del Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, in merito alla vicenda Almasri.

La notizia è stata già anticipata questa mattina da alcuni quotidiani. Per i consiglieri l'scrizione da parte di Lo Voi, "non è conforme alla formulazione dell'articolo 335 del codice di procedura penale vigente, nonché ai sensi della prassi dettata dalla stessa Procura di Roma nel 2017, dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione e dei pareri adottati dal Csm in materia".

Giovedì prossimo potrebbe essere deliberata la trasmissione alla prima commissione e in seguito comincerà l'iter all'interno della stessa.

