Caso Almasri, Giulia Bongiorno a Palazzo Chigi

È da poco giunta a Palazzo Chigi, Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, che ha l'incarico di rappresentare la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Giustizia Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano, indagati per il caso Almasri. Varcando il portone, Bongiorno ha preferito non rispondere a chi domandava se verranno depositate memorie al Tribunale dei ministri. Poco dopo, Mantovano è arrivato a Palazzo Chigi, dove invece non è presente Meloni.



