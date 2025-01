Foti, 'non chiediamo nessuna proroga per il Pnrr'

"Circa il prolungamento del Pnrr nel 2026 ho già detto che noi non chiediamo proroghe perché è evidente che avevamo assunto degli impegni e dobbiamo essere coerenti con gli impegni che abbiamo assunto. Per quanto riguarda alcune misure, sono all'attenzione mia e del Governo, e verificheremo se hanno la possibilità concreta di realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi o meno". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, incontrando i cronisti al Parlamento europeo.



Per le effettive situazioni che non possono portare a rispettare il termine del 30 giugno 2026, "proporremo al Parlamento eventuali modifiche che possono essere le ultime, voglio essere chiaro, che possiamo presentare in una scansione temporale che deve chiudersi possibilmente entro il mese di aprile".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA