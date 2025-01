Conte con Franceschini: 'Marciare divisi e colpire uniti'

Marciare divisi e colpire uniti. Giuseppe Conte plaude alla proposta lanciata da Dario Franceschini per affrontare le prossime politiche: ogni partito al voto per conto suo, un accordo snello sui seggi uninominali, e l'alleanza di centrosinistra vera e propria dopo le urne.



L'idea, rilanciata ed 'affinata' anche dal dem Goffredo Bettini, piace al leader dei 5 stelle: "E' compatibile con le sensibilità della mia comunità che si è autodefinita progressista indipendente - afferma -. Lavoreremo sulle modalità".



Il messaggio è chiaro: il Movimento è ben felice di valorizzare le sue peculiarità senza essere costretto in contenitori meno confortevoli. Bettini, che conosce bene Conte e in un passato non troppo remoto fu tessitore della rete giallorossa, lo sa bene. Così, dice sì alla sinistra che corre divisa, fissando però un manifesto di valori.

La proposta di Franceschini per tenere insieme tutte le anime del centrosinistra (spesso litigiose quando non incompatibili) e catalizzare verso il campo progressista le grandi manovre al centro, non è stata apprezzata da tutti nel Pd. La segretaria Elly Schlein per ora non si sbilancia né da un lato, né dall'altro e guarda al presente: le lotte parlamentari da condurre insieme a tutta l'opposizione.

Ad esporsi è invece un altro dei possibili alleati dei dem, Avs. "Io penso che sia assolutamente improponibile fare alleanze dopo il voto senza minimo comune denominatore - dice il verde Angelo Bonelli -. Sicuramente non si può riproporre la stagione dell'Unione e dell'Ulivo, che è consegnata alla storia, ma un minimo comune denominatore di 4 o 5 punti programmatici è inevitabile. Si rischia che marciando divisi si perda di brutto".



Più al centro, l'idea non trova la contrarietà di Carlo Calenda (Azione) e nemmeno di Iv, che però la vede legata ad un preciso disegno proporzionale. Ogni ragionamento è infatti legato alla legge elettorale, di cui - non a caso - si sta ricominciando a parlare nei palazzi. Mentre la riforma del premierato, dopo essere stata approvata dal Senato, sta viaggiando al rallentatore alla Camera, nel centrodestra si è aperto il dibattito e circola con insistenza l'ipotesi di un proporzionale che mantenga le coalizioni, in un quadro bipolare.

"La legge elettorale non deve avvantaggiare nessuno, se si vuol lavorare al proporzionale con soglia di sbarramento, anche restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere al di là dei listini bloccati noi ci siamo. - avverte Conte - Ma questa discussione va fatta in modo serio e non per raggiungere in modo subdolo e proditorio altri risultati", ovvero "ottenere gli stessi risultati del premierato".



