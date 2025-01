Sisto,su Almasri aspettiamo subito richiesta archiviazione

"Ci aspettiamo un gesto conseguente di immediata richiesta di archiviazione, questo può dirci che non c'è una magistratura che va oltre l'adempimento dei suoi doveri". Così il vice ministro della Giustizia Paolo Sisto a Rainews24, in merito all'avviso di garanzia per la premier Meloni, il sottosegretario Mantovano e i ministri Nordio e Piantedosi. Per Sisto la vicenda del cittadino libico Almasri "è molto chiara" ed è un fatto "lontano anni luce dall'essere ritenuto addirittura assimilabile a un peculato e a un favoreggiamento".



