L'Espresso compie 70 anni e si rinnova

Il settimanale L'Espresso celebra i 70 anni di vita e si rinnova "per continuare a raccontare il mondo con rigore, indipendenza e profondità". Ad illustrare le novità, in un incontro a Milano, è stato Emilio Carelli, direttore della rivista acquistata a fine 2023 dal Gruppo Ludoil di Donato Ammaturo, insieme al general media advisor Fabrizio Piscopo e al marketing director Emanuele Bernava.

Per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso, verrà rinnovata la presenza digitale della rivista.

Felice Florio è il nuovo responsabile del sito, che avrà un restyling completo. Rinnovata anche la grafica dei social network, che diventeranno uno spazio centrale di dialogo e approfondimento. Anche i podcast rappresenteranno un elemento chiave dell'innovazione, attraverso contenuti esclusivi e format creati su misura. Per rendere accessibili decenni di articoli e testimonianze di questi settant'anni, sarà digitalizzato l'archivio del settimanale.

A questo si aggiunge una programmazione di eventi live, dedicati all'approfondimento di tematiche centrali per il giornale. Nuova la struttura commerciale, affidata alla supervisione di Fabrizio Piscopo, rimane fedele alla tradizione la linea editoriale del direttore Emilio Carelli, con una serie di iniziative editoriali pensate per offrire approfondimenti di attualità. Anche tematiche come mobilità, design, sostenibilità, innovazione, food e lifestyle saranno al centro del dibattito contemporaneo e protagoniste di speciali dedicati, presentati in una varietà di formati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.



