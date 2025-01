Elezioni Anm, vince la lista di 'Magistratura indipendente'

Sono in tutto 6.857 i voti espressi dai magistrati per le elezioni dei nuovi organi dell'Associazione nazionale dei magistrati.

La lista che ha ricevuto più voti, con 2.065 preferenze, per le elezioni dei nuovi organi del sindacato delle toghe è quella di Magistratura Indipendente, che rappresenta la corrente più filogovernativa nell' Anm.

A seguire quella progressista di Area (1.803), Unicost (1.560), Magistratura Democratica (1.081) e Articolo 101 (304). Voti nulli 19, schede bianche 25. Rispetto alle precedenti elezioni del 2020 sono stati espressi 758 voti in più. È quanto apprende l'ANSA in merito ai risultati delle votazioni per il rinnovo degli organi dell'Anm.

L'8 febbraio saranno nominati i nuovi vertici del sindacato.

