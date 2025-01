Barachini ad ANSA80: 'Qui i fatti che hanno cambiato la storia'

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini ha visitato la mostra "Ottanta anni di storia. Ottanta anni di ANSA" al Maxxi.

Con lui il capo dipartimento Luigi Fiorentino e una nutrita delegazione del Dipartimento informazione ed editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.



"Credo che le immagini di questa bella mostra, che raccontano la storia - ha detto il sottosegretario Barachini - siano un patrimonio sconfinato. Le immagini dei grandi personaggi qui ritratti raccontano, insieme ai dettagli, quello che è accaduto ed è questo il buon giornalismo. Le foto che sono in questa mostra ANSA testimoniano grandi fatti e piccoli dettagli che hanno cambiato la storia".

"Raccontare in modo corretto e quotidianamente la realtà è fondamentale per la democrazia, ed è sempre attuale. C'è oggi una crisi della percezione di cosa sia una notizia. Con il digitale, l'algoritmo, si fatica a cogliere quella profondità e quella correttezza del lavoro giornalistico che sono fondamentali per democrazia", ha spiegato ancora Barachini visitando la mostra, che sarà aperta con entrata gratuita fino al 9 febbraio al museo Maxxi.

Video Ansa80, Barachini: 'Raccontare la realta' e' fondamentale per la democrazia'







Riproduzione riservata © Copyright ANSA