Meloni, nessuna contraddizione su Arabia rispetto a passato

AL'-ULA, 27 GEN - "L'opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c'è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita. "Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici" su varie materie "altro tema è la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non ho cambiato idea. Ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA