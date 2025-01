Meloni in Bahrein, tra i temi anche il dialogo interreligioso

"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in visita in Bahrein dove ha incontrato il Re Hamad bin Isa Al Khalifa e il Principe Ereditario e Primo Ministro Salman bin Hamad Al Khalifa. Si è trattato della prima visita di un presidente del Consiglio italiano nel Regno del Bahrein.

Nel corso degli incontri, il presidente Meloni ha discusso con i suoi interlocutori delle principali questioni regionali, anche alla luce del ruolo del Bahrein quale attuale Presidenza di turno della Lega Araba". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Il presidente del Consiglio ha poi approfondito il tema del dialogo interreligioso, rispetto al quale il Bahrein ha assunto un importante ruolo a livello internazionale, e discusso di risposte comuni alla sfida delle migrazioni, anche attraverso il Processo di Roma su migrazioni e sviluppo. I colloqui hanno infine permesso di confrontarsi sull'approfondimento delle relazioni bilaterali e in particolare sulla promozione degli investimenti reciproci con l'obiettivo di creare nuovi strumenti che possano aumentare il flusso economico finanziario", conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA