Meloni, Arabia attore chiave in Medio Oriente

AL'-ULA, 27 GEN - L'Arabia saudita in tutto il Medio Oriente "é un attore chiave. Sull'ipotesi che supportiamo di una normalizzazione e di una soluzione dei due stati, la normalizzazione dei rapporti tra Arabia e Israele può facilitare il percorso. Ma anche in Libano, dove Arabia ha ruolo chiave nel rafforzamento delle istituzioni libanesi e nell'elezione del nuovo presidente e anche per la Siria".Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita. "L'Arabia è oggettivamente un attore che in Medio oriente ma anche in Africa ha un ruolo molto importante di stabilizzazione e normalizzazione, quindi è un interlocutore con cui è importante lavorare insieme", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA