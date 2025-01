Zuppi, foto Casa Bianca su migranti irriti cristiani

"Un'immagine così, come cristiani, ci deve irritare istintivamente. C'è un problema di dignità, rispetto, attenzione all'altro. Stiamo perdendo in umanità". E' quanto ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sulla foto dei migranti in catene per essere espulsi pubblicata dalla Casa Bianca, durante il dialogo nella Basilica romana di Santa Maria in Trastevere con il giornalista Ferruccio De Bortoli, nell'ambito del Giubileo della Comunicazione.



