Il Papa: La dipendenza dai social media provoca 'putrefazione cerebrale'

"La libertà è il coraggio di scegliere. Cogliamo l'occasione del Giubileo per rinnovare, per ritrovare questo coraggio. Il coraggio di liberare il cuore da ciò che lo corrompe". Lo ha detto papa Francesco nel discorso fatto consegnare durante l'incontro nell'Aula Paolo VI con i giornalisti e i comunicatori partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione.

"Rimettiamo il rispetto per la parte più alta e nobile della nostra umanità al centro del cuore, evitiamo di riempirlo di ciò che marcisce e lo fa marcire - ha proseguito -. Le scelte di ognuno di noi contano ad esempio per espellere quella 'putrefazione cerebrale' causata dalla dipendenza dal continuo scrolling, 'scorrimento', sui social media, definita dal Dizionario di Oxford come parola dell'anno".

"Dove trovare la cura per questa malattia se non nel lavorare, tutti insieme, alla formazione, soprattutto dei giovani?", ha chiesto il Pontefice, secondo cui "abbiamo bisogno di un'alfabetizzazione mediatica, per educarci ed educare al pensiero critico, alla pazienza del discernimento necessario alla conoscenza; e per promuovere la crescita personale e la partecipazione attiva di ognuno al futuro delle proprie comunità".

"Abbiamo bisogno di imprenditori coraggiosi, di ingegneri informatici coraggiosi, perché non sia corrotta la bellezza della comunicazione - ha aggiunto Francesco -. I grandi cambiamenti non possono essere il risultato di una moltitudine di menti addormentate, ma prendono inizio piuttosto dalla comunione dei cuori illuminati".

Il Papa: liberare i giornalisti ingiustamente incarcerati

"Voglio poi ricordare insieme a voi anche tutti coloro che sono imprigionati soltanto per essere stati fedeli alla professione di giornalista, fotografo, video operatore, per aver voluto andare a vedere con i propri occhi e aver cercato di raccontare ciò che hanno visto. Sono tanti!". Così il Papa nel discorso per l'incontro in Sala Nervi con i partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione. "Ma in questo Anno Santo, in questo giubileo del mondo della comunicazione, chiedo a chi ha potere di farlo che vengano liberati tutti i giornalisti ingiustamente incarcerati.

Sia aperta anche per loro una 'porta' attraverso la quale possano tornare in libertà, perché la libertà dei giornalisti fa crescere la libertà di tutti noi. La loro libertà è libertà per ognuno di noi", ha aggiunto Francesco.

Il Papa: I giornalisti sappiano mettersi a fianco degli emarginati

"Quella del giornalista è più che una professione. È una vocazione e una missione. Voi comunicatori avete un ruolo fondamentale per la società oggi, nel raccontare i fatti e nel modo in cui li raccontate". Lo ha detto papa Francesco nel discorso fatto consegnare durante l'incontro nell'Aula Paolo VI con i giornalisti e i comunicatori partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione.

"Lo sappiamo - ha proseguito -: il linguaggio, l'atteggiamento, i toni, possono essere determinanti e fare la differenza tra una comunicazione che riaccende la speranza, crea ponti, apre porte, e una comunicazione che invece accresce le divisioni, le polarizzazioni, le semplificazioni della realtà".

Il Pontefice ha sottolineato che "la vostra è una responsabilità peculiare. Il vostro è un compito prezioso. I vostri strumenti di lavoro sono le parole e le immagini. Ma prima di esse lo studio e la riflessione, la capacità di vedere e di ascoltare; di mettervi dalla parte di chi è emarginato, di chi non è visto né ascoltato e anche di far rinascere - nel cuore di chi vi legge, vi ascolta, vi guarda - il senso del bene e del male e una nostalgia per il bene che raccontate e che, raccontando, testimoniate".

Il Papa: Difendere libertà stampa ed espressione del pensiero

"Chiedo - come ho fatto più volte e come hanno fatto prima di me anche i miei predecessori - che sia difesa e salvaguardata la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero insieme al diritto fondamentale a essere informati. Un'informazione libera, responsabile e corretta è un patrimonio di conoscenza, di esperienza e di virtù che va custodito e va promosso". Così il Papa nel discorso per l'incontro in Sala Nervi con i partecipanti al Giubileo del Mondo della Comunicazione. "Senza questo, rischiamo di non distinguere più la verità dalla menzogna; senza questo, ci esponiamo a crescenti pregiudizi e polarizzazioni che distruggono i legami di convivenza civile e impediscono di ricostruire la fraternità", ha aggiunto il Pontefice.

