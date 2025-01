Santanché? "Ho letto oggi le dichiarazioni che mi sembravano chiare. Da quel che ho letto, lei dice: non ho mai detto che mi dimetto per il falso in Bilancio ho sempre detto che lo farei se arrivasse un rinvio a giudizio. Credo che stia comunque in una fase di valutazione, credo stia valutando e sono sicuro che valuterà bene". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Senato Ignazio La Russa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA