Pichetto: 'Tra le azioni per tagliare il prezzo del gas anticipo delle aste sugli stoccaggi'

A Montecitorio l'informativa urgente del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell'energia per famiglie e imprese.

"Tra le azioni che stiamo studiando per l'abbassamento del prezzo del gas va menzionata quella concernente l'anticipazione delle aste relative al gas stoccato - ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione alla Camera -. Si accumula gas a prezzi bassi e si rilascia a prezzi alti, spostando così una parte della domanda in periodi a prezzo più basso, ed evitando di far salire i prezzi nei periodi in cui la domanda risulta maggiormente concentrata. Al tempo stesso gli stoccaggi, riducendo la domanda nei periodi critici, permettono di mettere in sicurezza il sistema".

"Generalmente - ha spiegato Pichetto - il gas viene acquistato nel periodo compreso tra aprile ed ottobre e rilasciato nel periodo invernale, quando la domanda è maggiore. Attualmente però, per via delle tensioni geopolitiche in corso e delle possibili speculazioni, esiste il rischio per il 2025 che i prezzi all'ingrosso del gas, nella prossima estate, siano superiori a quelli del prossimo inverno, come avvenuto durante la crisi energetica del 2022, incidendo negativamente sulle dinamiche del mercato dello stoccaggio".

"Proprio al fine di mitigare gli effetti connessi a queste dinamiche - ha proseguito il ministro -, stiamo valutando con gli Uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la possibilità di anticipare le tempistiche delle aste di assegnazione almeno per una parte della capacità di stoccaggio. L'anticipo delle tempistiche permetterà, da una parte, di sfruttare eventuali situazioni che potrebbero verificarsi tra febbraio e marzo, in cui il differenziale tra i prezzi a termine estivi e quelli della prossima stagione invernale si rivelino più favorevoli, dall'altro, di consentire il mantenimento di maggiori volumi di gas stoccato, nel caso in cui il prezzo attuale resti più basso di quello atteso per l'estate". Pichetto ha ricordato che "per contenere il costo del gas naturale delle imprese maggiormente esposte al problema del caro energia, è stato introdotto il cosiddetto Gas Release".

