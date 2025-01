Todde, 'legislatura proseguirà, Giunta è al lavoro'

"Si valuterà nelle sedi competenti se eventualmente chiedere i danni per l'ordinanza-ingiunzione di decadenza emessa dal collegio di garanzia elettorale regionale", risponde così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sul suggerimento del leader del M5s Giuseppe Conte.

Sarà sollevato un conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale? "In questo momento voglio, anzi non vedo l'ora, di entrare nel merito, perché sul merito penso di avere le migliori ragioni", precisa. "Quello che voglio dire a questo proposito è che la legislatura proseguirà fino a quando si pronunceranno gli organi competenti come i magistrati, piuttosto che il Consiglio regionale - aggiunge - Quello che però state vedendo oggi è una Giunta che lavora, un Consiglio che in maggioranza ha le idee molto chiare su quello che deve fare. Io ho detto sin dal primo momento che ho molta fiducia nella magistratura e credo che sia opportuno che ogni organo faccia serenamente il proprio mestiere".

"Non è mio uso minacciare, non è mio costume pensare di poter influenzare le decisioni - chiarisce la governatrice - Sono molto forte delle mie ragioni e le porterò con convinzione come ho fatto sempre, assumendomi le mie responsabilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA