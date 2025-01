Question time con 5 ministri, dal Ponte sullo Stretto agli asili

Dal Ponte sullo stretto agli asili: sono come è consuetudine diversi i temi all'ordine del giorno del question time che si svolgerà oggi alla Camera alle 15.

L'appuntamento - si legge in una nota - verrà trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire lo sviluppo della produzione energetica da biomasse e a rimuovere gli ostacoli alla neutralità tecnologica (Squeri - FI-PPE); sulla sicurezza sismica e sul rispetto delle normative ambientali del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Simiani - PD-IDP); sulle iniziative in merito alla ricerca e produzione di energia nucleare di terza e quarta generazione e da fusione in Italia (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a interrogazioni sulle iniziative in ordine alla necessità di garantire la sicurezza e la funzionalità della diga Trinità e di prevenire nuove crisi idriche in Sicilia (Faraone - IV-C-RE); sulle iniziative volte a promuovere nelle scuole la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico e dei rischi naturali (Bignami - FDI).

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione sulle iniziative per promuovere lo sport e modernizzare gli impianti sportivi scolastici (Miele - Lega).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni - rivolte al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - sulla proposta di modifica dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 avanzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della tutela del lavoro portuale e della competitività dei porti italiani (Pastorino - Misto-+Europa); sulle iniziative in merito alla concessione di una proroga per il rifacimento del ponte Preti e di altre infrastrutture strategiche nella città metropolitana di Torino (Ruffino - AZ-PER-RE); sull'effettivo coinvolgimento di tutti gli organismi competenti ai fini della validazione tecnica del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Bonelli - AVS).

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, risponde a una interrogazione sulle iniziative per garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura degli asili nido su base nazionale e regionale previsti dal Pnrr e dal Piano strutturale di bilancio (Sportiello - M5S).

