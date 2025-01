L'Ordine dei giornalisti a '80 di storia, 80 anni di ANSA'

'Una mostra bellissima che consiglio di vedere a tutti'. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha visitato oggi, con il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo e insieme a una folta delegazione dell'organismo, la mostra in corso al Maxxi di Roma per gli 80 anni dell'ANSA.

'È solo una goccia del patrimonio immenso dell'archivio fotografico dell'ANSA: per noi giornalisti, e credo per qualsiasi cittadino, è l'occasione per rivedere momenti importanti, forti, pezzi della nostra vita che l'ANSA ha immortalato e selezionato per regalarci questa mostra', ha commentato Bartoli.

'Ottanta anni di storia, ottanta anni di ANSA', racconta per immagini e in alcuni video, gli 8 decenni di grandi e piccoli fatti che, dalla cronaca alla storia, hanno segnato nel bene e nel male la vita degli italiani: dalla Liberazione all'intelligenza artificiale, con immagini e foto di cronaca che hanno fatto la storia dell'Italia e del mondo. La mostra, visitata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si può vedere gratuitamente al Museo delle Arti del XXI secolo a Roma fino al 9 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA