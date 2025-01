Salvini: 'Sulle su ferrovie episodi oggettivamente sconcertanti'

"Rispetto al 2023, nel 2024 le denunce raccolte dalla Polfer per attentati a sicurezza dei trasporti hanno avuto un incremento del 25%". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'informativa urgente al Senato sulla situazione della rete ferroviaria nazionale. "Quando ho giurato come ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha proseguito Salvini - l'ho fatto in un momento molto importante, in una fase di ammodernamento dell'Italia. Ogni eventuale problema mi porta a lavorare un'ora in più - ha aggiunto -. I dati che ho citato non esentano tutto il sistema dello Stato dall'essere vigili ogni giorno". E ha ricordato: "stimolo le aziende del settore ferroviario ad essere tempestive nella soluzione", nel fornire "rimborsi" e nell'annuncio di "ritardi".

"Ieri alla Camera - ha continuato Salvini - ho sottolineato alcuni episodi oggettivamente sconcertanti, come la presenza di un uomo a passeggio sui binari nel momento in cui sono stati gravemente danneggiati degli impianti a Milano dando vita al famoso 'sabato nero'".

